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سيدة تتعثر وعربة رضيعها تفلت نحو طريق سريع.. والعناية الالهية تتدخل (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2023 | 02:56
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انتشر مقطع فيديو لحادثة صادمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حين كادت امرأة أن تفقد طفلا رضيعا.

ويكشف الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتصطحبه معها، لكن الهواء حرك العربة من مكانها.
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وحاولت المرأة وهي عمة الرضيع تدارك الموقف سريعا واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع لكنها تعثرت ووقعت على الأرض. ونهضت المرأة وحاولت اللحاق بالعربة لكنها وقعت على الأرض مرة أخرى ولحسن الحظ كان أحد الأشخاص متواجدا وأسرع نحو العربة وأوقفها.

وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية، تحدث الشخص الذي أنقذ الطفل في عربة أطفال أنه كان لتوه خارجا من مقابلة عمل.
كان رون نيسمان سابقًا بلا مأوى لمدة ثماني سنوات، وقد أجرى للتو مقابلة في مطعم قريب في كاليفورنيا، عندما رأى عربة الأطفال تسير مباشرة نحو الطريق الرئيسي.

يُظهر مقطع الفيديو نيسمان ينقذ الطفل بعد أن تعثرت عمته فجأة وسقطت على الأرض وفقدت قبضتها على عربة الأطفال.
 
 
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