حاولا بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار.. وهكذا كان مصيرهما

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ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية القبض على رجل وزوجته حاولا بيع طفليهما مقابل ربح مادي.وقالت الوكالة في بيان على صفحتها على "فيسبوك" يوم الخميس، إنها تلقت معلومات تفيد بوجود شخص يحاول بيع أطفاله (صبي وفتاة) مقابل مبلغ مالي مقداره 150 ألف دولار.وأضافت أن وكالة الاستخبارات شكلت فريق عمل على استدراج المتهم من محافظة ديالى إلى محافظة الأنبار، حيث تم القبض عليه مع زوجته أثناء قيامهما بعملية الاتّجار، وإنقاذ الطفلين من نوايا والديهما السيئة.وأمر القاضي المختص حبس المتهمين وفقا لمواد قانون الاتجار بالبشر وكذلك قانون العقوبات العراقي. (روسيا اليوم)