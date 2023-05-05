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الحملقضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك.الثورلا تكن متراخياً أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يوماً المستحيل ولا الاستسلام، استعد رباطة جأشك واقتحم المجهول.الجوزاءممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين.السرطانتتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد.الأسدالقمر الجديد في برج الثور مربك بالنسبة إليك عامة، ويمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، فالدعم لا بد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك.العذراءالقمر الجديد في برج الثور يناسبك ويتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها او عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة.الميزانالقمر الجديد في برج الثور يدعوك إلى التعقل والنظر بواقعية إلى بعض الأمور من دون متاهات أو نقاشات حادة مع الزملاء.العقربالقمر الجديد في برج الثور يهدد بمشكلة مهنية أو بعلاقة متوترة مع أحد الزملاء، عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة.القوسلا تكن خمولاً، وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تستلم مركزاً أعلى.الجديإن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.الدلوتنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع.الحوتمشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت.(السومرية)