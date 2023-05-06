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في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2023 | 00:00
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في وضح النهار، نفذ ضابط شرطة في ولاية فلوريدا الأميركية عملا بطوليا، إذ أُجبر على التحرك بسرعة لمساعدة امرأة على الولادة داخل سيارتها على الطريق السريع.
 
ووثق مقطع فيديو المشهد الّذي يُظهر زوج السيدة المذكورة المذعور وهو يقترب من الشرطي "ريد" جونز، فيما كانت زوجته في مرحلة المخاض في المقعد الأمامي داخل السيارة.
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ويسأل الشرطي جونز المرأة عن أطفالها كما يظهر في الفيديو، وعندما اعترفت بأن هذا كان سادسها، أجاب مازحاً: "ستة! يا للهول! أنت بحاجة للعثور على هواية أفضل".
 
وبحسب موقع "إندبندنت" البريطاني، فقد تمكّن الشرطي من مساعدة السيدة على الإنجاب.

وأشارت المعلومات إلى أن المولودة تتمتع بصحة جيّدة.(lbci)

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