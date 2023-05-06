فستانها الأبيض تحوّل لكفن: عروس تبكي بحرقة ليلة فرحها كأنها شعرت باقتراب أجلها شاهدوا الفيديو

تم تداول مقطع فيديو لعروس طنطا في مصر التي قتلت على يد زوجها بعد 48 ساعة من حفل الزفاف.



وتبدو العروس خلال حفل زفافها وكأنها تشعر بمصيرها القاتم وأجلها القريب. وشوهدت وهي تبكي بحرقة خلال حفل الزفاف.

مقطع مؤثر للعروس التي قتلها زوجها بعد 48 ساعة فقط من زفافهم 💔pic.twitter.com/V5hYfpekIN — Screen Mix (@ScreenMix) May 5, 2023 Advertisement

وكانت الفتاة العشرينية آية الشربيني تنتظر ليلة عمرها بشغف ممزوج بفرح، ولم تعلم أن فستانها الأبيض، سيتحول في الليلة الثانية من زواجها إلى كفن، حين يقتلها زوجها نفسه الذي أملت أن تعيش معه العمر كله.



بعدما نفذ جريمته، فر العريس الى جهة مجهولة.



وفي اليوم نفسه، ذهب شقيق المجني عليها لزيارتهما في مسكنهما الجديد ليطمئن على استقرار أحولهما، قبل أن يفجع عند وصوله بمنظر شقيقته غارقة في دمائها ومفارقة الحياة.



وبإخطار الشرطة بحسب بيان المديرية انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم.



خلال اليومين الوحيدين التي قضتهما العروس المقتولة مع زوجها، لم يحدث توافق بينهما، وأقر الزوج بإقدامه على طعن زوجته إثر مشادة كلامية وشجار حدثا بينهما، ما استدعاه لاستخدام السكين الذي كان بجواره في المطبخ في طعنها.



أما والدة آية الشربيني، عروس طنطا، كشفت حقيقة السر وراء مقتل ابنتها، التي روت لها قبل وفاتها صباح ليلة الدخلة أن زوجها يريد أن يأتي بفاحشة قوم لوط، وأنها طلبت كتم سرها، لتنصحها الأم بالصبر لأنهما في بداية حياتهما الجديدة.. حسب كلام الأم في بث مباشر عبر موقع "القاهرة 24".



لم تجد والدة آية عروس طنطا ضحية زوجها منه خلال فترة الخطوبة أو خلال الزيارة إلا كل مودة تجاه ابنتها، حيث إنها لو شكت أو لاحظت أنه ينوي الغدر بابنتها لحرصت على أن تصطحبها معها، مشيرة إلى أنه ليس هناك مبرر يدفع القاتل لتنفيذ خطته وأن يقتل ابنتها بتلك الطريقة الوحشية والبشعة.(العربية)



