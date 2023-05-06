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مذيعة تتعرّض لموقف محرج مباشرة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2023 | 01:00
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موقف محرج تعرّضت له المذيعة في قناة "بي بي سي"، لوكويسا بوراك، مباشرة على الهواء يوم الخميس الماضي، جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتقلت المذيعة في نشرة الأخبار الى تقرير مصوّر وظنت أنها تحت الهواء، لتمد ذراعيها فوق رأسها وتتمتم لنفسها، إلا أن البث عاد الى الاستديو بشكل مفاجئ.

وسرعان ما أدركت المذيعة عودة الضوء عليها لتدخل في حالة صدمة. فأسقطت ذراعيها على الفور ونظرت للأسفل نحو الملاحظات الموجودة على مكتبها، وجلست بصمت تحدق لثوان عدّة.
 
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وقد كسرت لوكويسا بوراك صمتها وغرّدت على تويتر قائلة: "شكرًا أيها الأصدقاء: الزملاء - الحاضرون والسابقون، وجميع المشاهدين الرائعين".(lbci)

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