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طوله 3 أمتار.. تمساح ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2023 | 08:00
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في واقعة غريبة، استجابت خدمة مكافحة الحشرات والزواحف في فلوريدا الأميركية مع مسؤولي الحياة البرية لمساعدة مالك أحد المنازل بعدما عثر على زائر غريب وهو تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، "يغطس" في حوض السباحة في الفناء الخلفي.
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وقال تود هاردويك من شركة Pesky Critters لمكافحة الحشرات إنه استجاب هو وطاقمه مع موظفي لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية عندما اكتشف أحد سكان كيندال التمساح الضخم في حوض السباحة.

ولفت هاردويك إلى أن قانون فلوريدا يفرض أسر كل تمساح يزيد طوله عن المتر، وقال: "لذا، سيعيش هذا التمساح في الأسر".(lbci)

 

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