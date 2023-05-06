23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طوله 3 أمتار.. تمساح ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)
Lebanon 24
06-05-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة غريبة، استجابت خدمة مكافحة الحشرات والزواحف في فلوريدا الأميركية مع مسؤولي الحياة البرية لمساعدة مالك أحد المنازل بعدما عثر على زائر غريب وهو تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، "يغطس" في حوض السباحة في الفناء الخلفي.
Advertisement
وقال تود هاردويك من شركة Pesky Critters لمكافحة الحشرات إنه استجاب هو وطاقمه مع موظفي لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية عندما اكتشف أحد سكان كيندال التمساح الضخم في حوض السباحة.
ولفت هاردويك إلى أن قانون فلوريدا يفرض أسر كل تمساح يزيد طوله عن المتر، وقال: "لذا، سيعيش هذا التمساح في الأسر".(lbci)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
Lebanon 24
مبلغ مليون ليرة ستدفعونه شهرياً لقاءَ "أمرٍ لا مفرّ منه".. ما هو؟
13:58 | 2023-05-05
05/05/2023 01:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تطل بعد غياب بنحافة زائدة.. الجمهور لم يتعرف عليها بالهوت شورت وملابس النوم (صور)
09:15 | 2023-05-05
05/05/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم جداً عن الدولار.. اكتشفوا ما جرى مؤخراً!
12:25 | 2023-05-05
05/05/2023 12:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
بعد عامين فقط.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
15:12 | 2023-05-05
05/05/2023 03:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب.. إلى أين؟
Lebanon 24
أسعار الذهب.. إلى أين؟
16:00 | 2023-05-05
05/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:53 | 2023-05-06
توقيف لاعب كرة قدم سابق بتهمة الاتجار بالمخدرات... من هو؟ (صورة)
06:29 | 2023-05-06
تنشر للمرة الأولى.. صورة للملك تشارلز في بداية دراسته في كامبريدج
05:30 | 2023-05-06
تنكر بزي نسائي وأطلق 3 رصاصات.. ماذا في تفاصيل جريمة قتل رجل أعمال عربيّ؟
05:08 | 2023-05-06
استبدال كلاب الملكة إليزابيث بأخرى يفضلها الملك تشارلز!
05:00 | 2023-05-06
جديد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: تورطت بعلاقة وابنتها كشفت السر.. هذا آخر ما بينته التحقيقات
03:27 | 2023-05-06
قائمة ضيوف الملك تشارلز في حفل تتويجه "ستكسر" التقاليد.. إليكم التفاصيل
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
06/05/2023 15:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
06/05/2023 15:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
06/05/2023 15:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact