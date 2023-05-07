Advertisement

منوعات

طفلة تفارق الحياة... ما علاقة مشروبات الطاقة؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1064144-638190499385239620.jpg
Doc-P-1064144-638190499385239620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة مؤسفة أعادت الحديث مجددا حول خطورة تناول مشروبات الطاقة ولا سيما من قبل الأطفال، لقيت طفلة عراقية تبلغ من العمر 13 عاما، حتفها بعد أن أغمي عليها إثر شربها 3 عبوات من أحد مشروبات الطاقة.

ورغم إسعافها إلى مركز صحي، فقد فارقت الفتاة الحياة، وفق وسائل الإعلام المحلية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.
Advertisement

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق، وقوع الحادثة، حيث قال: "نعم مع الأسف توفيت الطفلة، ويجري العمل حاليا على تشريح الجثة وإرسال عينات للفحص، بانتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية للتحقق من سبب الوفاة".

وأضاف بوشناق: "المعلومات التي لدينا تقول إنها تعرضت للإغماء بعد شربها على التوالي 3 زجاجات من مشروب طاقة، ولهذا قمنا بأخذ عينات من دمها للتثبت ما إذا كان تناول هذا المشروب هو سبب الوفاة".

وتابع: "مشروبات الطاقة عامة ليست خيارا صحيا ولا ينصح بشربها وخاصة من قبل صغار السن والمرضى، حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ومكونات كالكافيين، قد يتسبب استهلاكها بكثرة وخلال مدة زمنية قصيرة، في التعرض لحالات واضطرابات صحية حرجة جدا".


أثارت الحادثة ردود فعل واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث طالب معلقون بمنع بيع مثل هذه المشروبات في الأسواق، أو أقله وضع ضوابط لاستهلاكها وحظر شرائها من قبل الأطفال والقُصّر .

ويحذر خبراء الصحة من الآثار السلبية لاستهلاك مشروبات الطاقة المنتظم لما تحتويه من كميات كبيرة من السكريات والمنشطات والمنبهات، والتي تضر بالجهاز العصبي، وترفع من معدلات دقات القلب وضغط الدم، ومستويات السكر في الجسم، وقد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة كالسكتة الدماغية وداء السكري .

وتتكون مشروبات الطاقة عادة من:

منبهات وأعشاب مثل الكافيين والجينسنغ والغوارانا والكارنتين.
أحماض أمينية كالتورين.
أحماض دهنية ودهون.
سكريات.
بعض الفيتامينات مثل فيتامين "ب".
معادن مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-05-07
11:00 | 2023-05-07
10:09 | 2023-05-07
05:00 | 2023-05-07
04:57 | 2023-05-07
02:00 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website