Advertisement

فنون ومشاهير

لم يستطيعوا الوصول اليه فلفظ أنفاسه الأخيرة.. نهاية حزينة لأشهر مصور للمرتفعات في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2023 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1064190-638190575624501509.jpeg
Doc-P-1064190-638190575624501509.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المصوّر السعودي الشهير هاني الزهراني عقب سقوطه من أعالي جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.
 
 
وجبل السودة أعلى جبال المملكة العربية السعودية ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا.
 
 
شقيق المصر متعب الزهراني كشف أن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى منحدرات الجبل لكن "حزام الآمان" لم يكن مثبتا بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.
ولفت إلى أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى المنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.


وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثة المصور الراحل. (لها)
 
 
Advertisement

فنون ومشاهير

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-05-07
02:00 | 2023-05-07
23:25 | 2023-05-06
14:00 | 2023-05-06
11:00 | 2023-05-06
08:00 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website