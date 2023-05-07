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وجد جثة بعد اختفائه لأيام.. لماذا رُفض دفن ابن الـ5 سنوات؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 11:00
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بعدما استفاق الموريتانيون يوم الجمعة الماضي على الخبر الأصعب إثر أيام من القلق، جدّ جديد في قضية الطفل سيد أحمد ولد سنبيت، البالغ من العمر 5 سنوات والذي وجد جثة بخزان الصرف الصحي التابع لمنزل عائلته في العاصمة نواكشوط.
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فقد رفضت النيابة العامة السماح بدفن الجثة، وأمرت بالاحتفاظ بجثمان الصغير لإجراء مزيد من التحقيق.

أتى ذلك، بعد أن أعلن وكيل الجمهورية بنواكشوط الشمالية محمد الأمين باري المختار فال، أن الطفل الذي اختفى يوم الاثنين الماضي عُثر عليه ميتا في خزان للصرف الصحي بمنزل ذويه، مشيرا أنه نقل إلى مستشفى "الشيخ زايد" للمعاينة والتشريح بغية التأكد مما إذا كانت هنالك أسباب جنائية وراء القضية.

وكانت حادثة اختفاء الصغير أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الموريتانية، خصوصا وأن عائلته أعلنت أنه كان يلعب مع رفاقه ثم فقدت أثره.
 
في حين تصاعدت التكهنات حول سر اختفاء الصبي إلى أن لجأ ذووه لمواقع التواصل الاجتماعي، طالبين المساعدة في عملية البحث عنه.


يشار إلى أن الشرطة الموريتانية عثرت الجمعة، على سيد أحمد ولد سنبيت، الذي شغل البلاد خلال الأيام الماضية باختفائه المفاجئ، ميتاً في خزان الصرف الصحي الخاص بمنزل أهله ما أثار موجة حزن واسعة في البلاد، وشكوك أيضا.
المصدر: العربية نت
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