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ساعة أبل تنقذ حياة سيدة من الموت.. اتصلت من تلقاء نفسها بخدمات الطوارئ!

Lebanon 24
08-05-2023 | 01:52
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ساهمت ساعة أبل في إنقاذ حياة سيدة من موت محقق بعدما سقطت على الأرض بشكل مفاجئ ما دفع الساعة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف من تلقاء نفسها لمساعدة المريضة.
 
وبحسب رواية ابن السيدة المصابة، فإن والدته كانت في رحلة عمل، عندما بدأت تشعر بألم شديد في صدرها، لتقوم بمراسلة صديقة مصاحبة لها مقيمة في نفس الفندق لإخبارها عن مرضها الطارئ.
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وبعد مرور وقت قصير، انهارت السيدة فجأة وسقطت على الأرض في غرفتها. لاحقاً، عندما وصلت الصديقة إلى الغرفة، وجدت السيدة مطروحة أرضاً، فما كان منها إلا أن اتصلت بخدمة الطوارئ والإسعاف، لكن ما أثار تعجبها هو الرد عليها بأن سيارة الإسعاف قد تحركت بالفعل وأنها في طريقها إلى الفندق، وفق ما نقله موقع 9to5mac.

 
وعندما وصلت المريضة إلى المستشفى كانت في حالة حرجة، شخصت بوجود انفجار في الشريان الأورطي – الشريان الرئيسي للجسم – لتُجرى لها جراحة معقدة ثم تُنقل بعدها إلى وحدة العناية المركزة لتستعيد عافيتها تدريجيًا ثم تنجو من مرحلة الخطر.
ويُعد نقل الحالات المصابة من هذا النوع سريعاً إلى أقرب مستشفى مُخصصة هو أهم خطوات التعامل معها، وقد ساهمت ساعة أبل في ذلك.
 
 
وقد تبين لاحقاً أن ساعة أبل اتصلت من تلقاء نفسها بخدمات الطوارئ بعد السقوط المفاجئ للسيدة المصابة، عبر خاصية في الساعة تُعرف باسم "اكتشاف السقوط".


وتساعد خاصية "اكتشاف السقوط" المستخدم في الوصول إلى خدمات الطوارئ في حالة السقوط المفاجئ القوي، ويمكن للساعة تمييز ذلك من خلال الحساسات المختلفة الموجودة فيها.
وبعد السقوط، تُصدر الحالة تنبيهاً صوتيا، وإشعارا بالسقوط على الشاشة، وإن لم يتجاوب المستخدم معه أو تَصدر عنه حركة خلال دقيقة، تتصل الساعة تلقائيًا بالطوارئ وتعطي معلومات عبر رسالة صوتية مسجلة بالإضافة إلى إرسال الموقع الجغرافي.
يُذكر أن ميزة "اكتشاف السقوط" متاحة في إصدارات الجيل الرابع من الساعة فما أحدث، وكذلك إصدارات SE، وإصدار Ultra. (العربية)
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