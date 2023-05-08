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طفلان داخل سيارة... هكذا تمت عملية السرقة

Lebanon 24
08-05-2023 | 08:00
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أعلنت السلطات السعودية المختصة عن اعتقال مواطن أقدم على سرقة سيارة كان يتواجد فيها طفلين صغيرين مما أدى إلى تعرضهما إلى إصابات، ونقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت شرطة مكة المكرمة أن القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة خليص ألقت القبض على مواطن "لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة".
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وأوضح حساب الأمن العام السعودي على موقع تويتر أنه "نتج عن محاولة السرقة سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها وتعرضهما لإصابات خفيفة".

وذكر البيان أنه "جرى إيقاف الشخص المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

من جانبها ذكرت صحيفة "المرصد" المحلية تفاصيل أخرى عن الحادثة، موضحة أن رجل وزوجته وطفليهما كانوا عائدين إلى منزلهم بسيارتهم قبل حدوث واقعة السرقة.

وقبل الوصول إلى البيت توقف الزوج بجانب محل تجاري لشراء بعض المستلزمات، وترك السيارة في وضع التشغيل وبداخلها زوجته وطفليه. 

وتفاجأت الزوجة بدخول المتهم إلى السيارة ومحاولته سرقتها، فبادرت إلى فتح باب المركبة لتخرج منها برفقة طفليها.

وتابعت الصحيفة قائلة إن "الجاني قاد المركبة بسرعة عالية ساحلا معه الزوجة على الطريق لمسافة نصف كيلومتر بعد أن علقت عباءتها بباب المركبة الأمامي وبيدها طفلها الذي أصيب بكسر في الذراع بعد دهسه.

و أصيب الطفل الآخر نتيجة سقوطه من السيارة، وفقا لتقرير الصحيفة.(الحرة) 
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