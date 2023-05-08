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صور رسمية تاريخية من حفل التتويج.. الجميع باستثناء الأمير هاري!

Lebanon 24
08-05-2023 | 23:00
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أصدر قصر باكنغهام أول 4 صورة رسمية تاريخية من حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، ظهر في إحداها جميع أفراد العائلة المالكة، عدا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
التقط المصور الملكي هوغو برناند، الصور الأربعة الرسمية، يوم السبت 6 أيار في قصر باكنغهام، عقب حفل التتويج.
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وتظهر الصور الملكين تشارلز وكاميلا، بالزي الملكي، جنباً إلى جنب مع كبار أفراد العائلة المالكة، في غرفة العرش في قصر باكنغهام.
وتضمنت الصورة الجماعية، كلاً من أمير وأميرة ويلز، وليام وكيت ميدلتون، ودوق ودوقة إدنبرة، والأميرة آن، ونائب الأدميرال السير تيم لورانس، ودوق كنت، والأمير ريتشارد دوق غلوستر، والأميرة ألكسندرا.
كما تضمنت الصور، صورة منفردة لكل من الملك والملكة على حدة، وظهر الملك تشارلز وهو جالس على أحد كرسي العرش، صنعا عام 1902 للملك جورج الخامس والملكة ماري، واستخدما في تتويج الملك إدوارد السابع.
 
كما ظهرت الملكة كاميلا بمفردها وهي ترتدي الزي الملكي وتاج الملكة ماري، الذي عدلت قياساتها ليناسب الملكة القرينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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