تكسب أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.. لاعبة كمال أجسام تُثير الجدل بجسدها الضخم شاهدوا الصور

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وصفت لاعبة كمال أجسام روسية بشبيهة "كيندال جينر مع المنشطات"، علما أنها تكسب أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.فقد بدأت فلاديسلافا غالاغان، 27 عامًا، التدريب في صالة الألعاب الرياضية منذ سنّ الـ11 عامًا، حيث قامت ببناء عضلات منتفخة على الذراعين ومنطقة البطن.وفي السنوات الأخيرة، بدأ متابعو غالاغان على مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على تشابهها مع نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر، ما دفع عشاق اللياقة البدنية إلى تسليط الضوء على مظهرها.