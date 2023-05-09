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تكسب أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.. لاعبة كمال أجسام تُثير الجدل بجسدها الضخم شاهدوا الصور

Lebanon 24
09-05-2023 | 02:00
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وصفت لاعبة كمال أجسام روسية بشبيهة "كيندال جينر مع المنشطات"، علما أنها تكسب أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.

فقد بدأت فلاديسلافا غالاغان، 27 عامًا، التدريب في صالة الألعاب الرياضية منذ سنّ الـ11 عامًا، حيث قامت ببناء عضلات منتفخة على الذراعين ومنطقة البطن.
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وفي السنوات الأخيرة، بدأ متابعو غالاغان على مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على تشابهها مع نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر، ما دفع عشاق اللياقة البدنية إلى تسليط الضوء على مظهرها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقالت غالاغان في مقابلة مع South West News Service: "يُقال لي باستمرار إنني أشبه كيندال جينر مع المنشطات أو بجسد هالك"، مضيفة: "أحاول تسويق صورة مظهري الجميل مع العضلات ودمجها مع القليل من الإثارة".(LBCI)

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