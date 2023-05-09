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منوعات

مطعم شهير يمنع دخول "المُحجبات".. هذا ما حصل مع مجموعة فتيات

Lebanon 24
09-05-2023 | 05:00
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قام مطعم مصري شهير الجدل بطرد مجموعة من الفتيات ومنع دخولهن، بسبب وجود صديقة بينهن ترتدي الحجاب، ما أثار جدلا واسعا. .

فقد كشفت طالبة بكلية الطب تدعى "عهود محمد" عبر صفحتها على "فيسبوك"، تعرضها و15 من صديقاتها للطرد من مطعم شهير بالقاهرة، بسبب حجاب إحدى صديقاتها، مؤكدة أن المطعم لم يخبرهن مسبقا برفضه دخول المحجبات أو منعهن من الدخول.
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كما قالت إنها قامت بالحجز في المطعم للاحتفال بعيد ميلادها برفقة صديقاتها وأثناء الدخول اعترضت إدارة المطعم على دخول صديقتهن صاحبة الحجاب، كما رفضت الإدارة جلوس الفتيات سواء داخل المطعم أو المنطقة المحيطة به خارجيا في ظل وجود الصديقة المحجبة.

تهديد بالطرد
وكشفت الفتاة أن إدارة المطعم أخبرتهن أن هذا خطأ الموظف الذي قام بالحجز لهن، لكونه لم يخبرهن بتعليمات الإدارة بمنع دخول المحجبات، مضيفة أنها حاولت التفاهم وحل المشكلة وديا مع الإدارة والسماح لهن بالدخول لعدم علمهن بالتعليمات مسبقا، إلا أن إدارة المطعم رفضت وهددت باستدعاء الأمن لطردهن.

إلى ذلك، أثارت الواقعة جدلا كبيرا وطالب رواد التواصل بمحاسبة مسؤولي المطعم، خاصة أنه لا يوجد أي قانون يمنع دخول المحجبات، متهمين إدارة المطعم بالتمييز العنصري والتنمر.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في مصر قد أعلنت سابقا وفي بيان رسمي أن الغرفة ترفض كل أشكال التمييز بين المواطنين طالبي الخدمات السياحية والفندقية، ولا تضع أي قيود أو شروط لاستقبال العملاء.(العربية)

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