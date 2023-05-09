Advertisement

منوعات

عقرب يلدغ سيدة في الجو.. هذا ما حصل على متن إحدى الطائرات

Lebanon 24
09-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1064754-638192230790708728.png
Doc-P-1064754-638192230790708728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة طيران الهند، ان سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

ووصفت الشركة في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".
Advertisement

وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.

وعولجت المرأة في المستشفى ثم غادرت لاحقا دون مشاكل.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ "آسيان نيوز": "عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها".

بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-05-09
05:00 | 2023-05-09
02:00 | 2023-05-09
23:00 | 2023-05-08
23:00 | 2023-05-08
16:00 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website