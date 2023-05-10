Advertisement

منوعات

احتال على نفسه... هذا ما فعله

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1065085-638192976271673054.jpg
Doc-P-1065085-638192976271673054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتُهم صائغ مرموق في سيدني بتدبير سرقة مسلحة لمتجر مجوهرات خاص به فيما وصفته شرطة نيو ساوث ويلز بأنها محاولة متقنة للاحتيال على شركة التأمين الخاصة به بأكثر من 2.8 مليون دولار.

وألقي القبض على ميشيل إلياس جيرماني، الذي قامت شركته "جيرماني للمجوهرات" بالتصميم لأمثال الأميرة ديانا، الاثنين.
Advertisement

وتقول الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 65 عاما أخبر الضباط في البداية أنه تعرض للتهديد من قبل رجلين متنكرين كعملاء في متجره في مبنى كوين فيكتوريا في سيدني في يناير.

وبحسب الشرطة، قيل إن أحد الرجلين هدد الموظف بسكين، بينما طالب الآخر بالوصول إلى خزنة المجوهرات.

وقال إن اللصين قاما بتكبيل جيرماني والموظف ثم فروا من المتجر بكمية كبيرة ومكلفة من المجوهرات.

واعتقلت الشرطة الشهر الماضي شخصين هما شانيل توفيونو (37 عاما) ومنير حلو (57 عاما) بتهمة السرقة المزعومة.

واعتقلت الشرطة جيرماني بعد أن شكت أن السرقة كانت مجرد عملية احتيال.

وتم اتهام جيرماني بالسرقة ونشر معلومات كاذبة أو مضللة، ولم يتقدم بأي طلب للإفراج عنه بكفالة وأمر بالمثول مرة أخرى أمام المحكمة لمراجعة الكفالة يوم الخميس.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-05-10
04:23 | 2023-05-10
01:48 | 2023-05-10
01:31 | 2023-05-10
00:51 | 2023-05-10
00:29 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website