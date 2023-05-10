Advertisement

منوعات

الملك شارلز... هل رقص بعد تتويجه؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1065098-638193007089530776.jpeg
Doc-P-1065098-638193007089530776.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ادعى ناشروها أنها تظهر الملك تشارلز محتفلا على شاطئ وهو يرتدي ملابس بألوان زاهية، وفق ما أوردت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.

وتضم المنشورات عددا من الصور يبدو في كل منها الملك تشارلز مرتديا ملابس ألوانها زاهية وهو يرقص محتفلا على شاطئ البحر أو قرب مسبح محاطا بعدد من الناس.
Advertisement

وحظيت هذه الصور بآلاف المشاركات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن كثيرين شككوا في صحتها مرجحين أن تكون وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.

ويشوب هذه الصور بالفعل عدد من التشوهات خصوصا على صعيد يدي الملك.

كما يمكن ملاحظة تشوهات عدة على مستوى الأشخاص الظاهرين في الخلفية.

إثر ذلك أرشد البحث عن هذه الصور إلى أنها منشورة ضمن مجموعة على موقع فيسبوك مخصصة لنشر الصور المولدة باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي "ميدجورني"، وفق فرانس برس.

ونشرت هذه الصور في سياق فكاهي على أنها محاكاة لاحتفال تشارلز بتتويجه ملكا.

وسبق أن نشر صاحب الحساب صورا أخرى مولدة باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة نفسها.

وفي السادس من مايو تجمع عشرات آلاف البريطانيين ومئات الملايين غيرهم عبر الشاشات في العالم، لمشاهدة تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا على عرش المملكة المتحدة في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.

وأقيمت مراسم التتويج للمرة الأولى منذ 70 عاما، إذ تعود نسختها الأخيرة إلى 1953 حين اعتلت والدة تشارلز إليزابيث الثانية العرش وتولته حتى وفاتها في سبتمبر 2022 عن 96 عاما بعد أطول فترة حكم لبريطانيا.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-05-10
04:23 | 2023-05-10
02:00 | 2023-05-10
01:48 | 2023-05-10
01:31 | 2023-05-10
00:51 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website