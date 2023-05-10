الملك شارلز... هل رقص بعد تتويجه؟

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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ادعى ناشروها أنها تظهر الملك تشارلز محتفلا على شاطئ وهو يرتدي ملابس بألوان زاهية، وفق ما أوردت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.وتضم المنشورات عددا من الصور يبدو في كل منها الملك تشارلز مرتديا ملابس ألوانها زاهية وهو يرقص محتفلا على شاطئ البحر أو قرب مسبح محاطا بعدد من الناس.وحظيت هذه الصور بآلاف المشاركات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن كثيرين شككوا في صحتها مرجحين أن تكون وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.ويشوب هذه الصور بالفعل عدد من التشوهات خصوصا على صعيد يدي الملك.كما يمكن ملاحظة تشوهات عدة على مستوى الأشخاص الظاهرين في الخلفية.إثر ذلك أرشد البحث عن هذه الصور إلى أنها منشورة ضمن مجموعة على موقع فيسبوك مخصصة لنشر الصور المولدة باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي "ميدجورني"، وفق فرانس برس.ونشرت هذه الصور في سياق فكاهي على أنها محاكاة لاحتفال تشارلز بتتويجه ملكا.وسبق أن نشر صاحب الحساب صورا أخرى مولدة باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة نفسها.وفي السادس من مايو تجمع عشرات آلاف البريطانيين ومئات الملايين غيرهم عبر الشاشات في العالم، لمشاهدة تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا على عرش المملكة المتحدة في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.وأقيمت مراسم التتويج للمرة الأولى منذ 70 عاما، إذ تعود نسختها الأخيرة إلى 1953 حين اعتلت والدة تشارلز إليزابيث الثانية العرش وتولته حتى وفاتها في سبتمبر 2022 عن 96 عاما بعد أطول فترة حكم لبريطانيا.(سكاي نيوز عربية)