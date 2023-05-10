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عمره 3 سنوات.. أم تقتل طفلها "ضرباً وعضاً ولكماً" في هذه الدولة!

Lebanon 24
10-05-2023 | 00:51
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أقدمت أم على قتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات في المغرب "ضربا وعضا ولكما"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فقد ووقعت الجريمة في مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب حيث دخلت الأم في "نوبة هستيرية" أثناء غياب زوجها عن المنزل، قبل أن تنهال على طفلها بالضرب والعض واللكم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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وقتلت الأم طفلها أمام عيني أخيه البالغ من العمر 5 سنوات، حسبما ذكرت عدة صحف مغربية.
وأكدت مصادر لـ"هسبريس" أن الأم لم تكن تعاني من أي اضطرابات عقلية واضحة، لكنها تشتكي من نوبات عصبية بين الحين والآخر.


وأوقفت الجهات الأمنية المختصة الأم وتم عرضها على النيابة للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة. (الحرة)

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