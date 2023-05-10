"قطط فيليس سالاماندرا"... هل هي حقيقية؟

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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا يدعي ناشروها أنها لنوع نادر من القطط. ويضم أحد المنشورات ثلاث صور لقطط سوداء داكنة مرقطة بالأصفر، حسب ما أوردت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها في أوائل أبريل 2023.إلا أن الصور ليست لقطط حقيقية بل هي وليدة برنامج ذكاء اصطناعي. وقالت فرانس برس إن التفتيش عنها يرشد إليها منشورة على حساب عبر موقع فيسبوك في الأول من أبريل 2023.وكان الحساب نشرها أول الأمر على أنها لاكتشاف نوع نادر من القطط البرية باسم "فيليس سالاماندرا"، قبل أن يعدل المنشورات نفسها خلال اليوم التالي، أي في الثاني من أبريل، موضحا أنها عبارة عن كذبة "أول أبريل".وفي منشور منفرد خلال اليوم عينه شرح صاحب الحساب أن كل ما ورد في المنشورات هو وليد برنامجين للذكاء الاصطناعي هما "ميدجورني" و "تشات جي بي تي". وحتى أنه عاد واستخدم "تشات جي بي تي" لكي يصدر بيانا توضيحيا عبره يشرح فيه آلية توليد المحتوى. (الحرة)