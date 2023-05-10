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قتلت زوجها بالسم.. وهذا ما فعلته لاحقا!

Lebanon 24
10-05-2023 | 04:23
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في حادثة مروعة، وُجهت تهمة القتل إلى أميركية كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، وذلك على خلفية قتلها زوجها.

وقد بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها "Are You With Me?" ("هل أنت معي؟") في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا، في غرب الولايات المتحدة، في مارس 2022.
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وكانت ريتشينز (33 عاماً) قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروباً وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش. وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "بارداً"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.

وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها خمسة أضعاف الجرعة القاتلة.

وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم "على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون"، الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.

وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل. وبعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقاً له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة "فوكس 13".

ووُجهت إلى ريتشينز الاثنين الماضي تهمة القتل العمد.

ويُقدَّم كتابها، في وصفه الإعلاني، على أنه "مطمئن ومريح"، "كتبته أمّ محبّة مرت نفسها بهذه المحنة".(سكاي نيوز)



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