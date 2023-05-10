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قتلت زوجها ثم ألّفت كتاباً حزناً عليه.. إليكم تفاصيل هذه الجريمة!

Lebanon 24
10-05-2023 | 08:08
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على الرغم من تظاهرها بالحزن وتأليفها كتابا كاملا ينطلق من تجربتها الشخصية ويصف حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، كُشف أخيراً أن الأميركية كوري ريتشينز هي التي قتلت زوجها.

وتشير تفاصيل القصة المثيرة إلى أن ريتشينز قد بدأت تأليف كتابها "هل أنت معي؟" (?Are You With Me) -الموجّه للأطفال- في الأشهر التي أعقبت وفاة زوجها إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتا في غرفتهما بولاية يوتا غرب البلاد في آذار 2022.
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وكانت ريتشينز (33 عاما) قد أخبرت الشرطة أنها أعدّت مشروبا وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش، وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "باردا"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.

وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها 5 أضعاف الجرعة القاتلة.

وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم، "على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون" الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.

وحصلت كوري على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل.
 
ووُجهت إلى كوري ريتشينز يوم الاثنين تهمة القتل العمد، وحيازة وتوزيع مواد خاضعة للمراقبة.

المصدر: الجزيرة
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