31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد جدل "كليوباترا ونتفلكس"... رد مصري حديث!
Lebanon 24
10-05-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس، الأربعاء، عن إطلاق فيلم وثائقي عن كليوباترا، تزامنا مع طرح عمل مشابه عبر منصة "نتفلكس" أثار جدلا واسعا في مصر بسبب تجسيد ممثلة ذات بشرة داكنة شخصية الملكة الفرعونية.
Advertisement
ووصف الوثائقي الممتد على ساعة ونصف الساعة عبر قناة مخرجه كورتيس رايان وودسايد على "يوتيوب"، بأنه يروي قصة "كليوباترا الحقيقية"، بعدما أثار خيار "نتفلكس" إسناد دور الملكة الفرعونية إلى ممثلة سوداء انتقادات واسعة في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء إنتاج هذا العمل ردا على فيلم تطرحه "نتفلكس" بعنوان "الملكة كليوباترا"، أنتجته جايدا بينكيت سميث وقدم على أنه "مستند إلى إعادة بناء (الشخصيات والأحداث) وشهادات خبراء".
ويعلق حواس في الوثائقي: "هل كانت كليوباترا سوداء؟ بداية، ليس لدي أي شيء ضد السود على الإطلاق، لكني أذكر الحقائق". انظروا إلى الملكات المقدونيات، لم تكن أي منهن من السود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان أورانج ضيق.. جمال نادين نسيب نجيم حديث الجمهور في قطر شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بفستان أورانج ضيق.. جمال نادين نسيب نجيم حديث الجمهور في قطر شاهدوا كيف بدت (صور)
02:37 | 2023-05-10
10/05/2023 02:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:42 | 2023-05-10
10/05/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل معها فجر اليوم مروّع... مدير أعمال ملكة جمال لبنان السابقة يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة
Lebanon 24
ما حصل معها فجر اليوم مروّع... مدير أعمال ملكة جمال لبنان السابقة يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة
14:14 | 2023-05-10
10/05/2023 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم التركي الشهير يستفز الجمهور.. شاهدوا كيف وقّع على أجساد معجباته (صور)
Lebanon 24
النجم التركي الشهير يستفز الجمهور.. شاهدوا كيف وقّع على أجساد معجباته (صور)
23:34 | 2023-05-09
09/05/2023 11:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة الإعلامي اللبناني الشهير تظهر بملامح غريبة.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة الإعلامي اللبناني الشهير تظهر بملامح غريبة.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)
03:24 | 2023-05-10
10/05/2023 03:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:05 | 2023-05-10
عمره 7000 عام... شاهدوا بالفيديو آخر إكتشاف في قاع البحر الأبيض المتوسط!
12:27 | 2023-05-10
توقيف نائب متّهم بتبييض وسرقة الأموال: "أنا لست مجرمًا"
11:28 | 2023-05-10
في بريطانيا.. ولادة أول طفل يحمل حمضا نوويا من 3 أشخاص
11:22 | 2023-05-10
طفلة كانت تلعب الغميضة بالقرب من منزله... أحضر سلاحه وأطلق النار على رأسها!
11:00 | 2023-05-10
حادث غريب ومروع.. سرب من "النحل القاتل" يقضي على عدد من الأشخاص!
09:43 | 2023-05-10
شركة طيران تبتكر أسرّة للإيجار على متن طائراتها لمدة 4 ساعات!
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
11/05/2023 03:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
11/05/2023 03:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
11/05/2023 03:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact