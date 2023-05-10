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بعد جدل "كليوباترا ونتفلكس"... رد مصري حديث!

Lebanon 24
10-05-2023 | 16:00
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أعلن عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس، الأربعاء، عن إطلاق فيلم وثائقي عن كليوباترا، تزامنا مع طرح عمل مشابه عبر منصة "نتفلكس" أثار جدلا واسعا في مصر بسبب تجسيد ممثلة ذات بشرة داكنة شخصية الملكة الفرعونية.
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ووصف الوثائقي الممتد على ساعة ونصف الساعة عبر قناة مخرجه كورتيس رايان وودسايد على "يوتيوب"، بأنه يروي قصة "كليوباترا الحقيقية"، بعدما أثار خيار "نتفلكس" إسناد دور الملكة الفرعونية إلى ممثلة سوداء انتقادات واسعة في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء إنتاج هذا العمل ردا على فيلم تطرحه "نتفلكس" بعنوان "الملكة كليوباترا"، أنتجته جايدا بينكيت سميث وقدم على أنه "مستند إلى إعادة بناء (الشخصيات والأحداث) وشهادات خبراء".

ويعلق حواس في الوثائقي: "هل كانت كليوباترا سوداء؟ بداية، ليس لدي أي شيء ضد السود على الإطلاق، لكني أذكر الحقائق". انظروا إلى الملكات المقدونيات، لم تكن أي منهن من السود".
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