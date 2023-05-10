واقعة غريبة.. "نيزك محتمل" يخترق منزلاً

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سقط جسم غريب فوق سطح منزل في ولاية نيوجيرسي الأميركية، الأسبوع الماضي، مما أثار حديثا عن "نيزك محتمل".وقالت وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية إن الجسم أحدث، ظهر الإثنين الماضي، ثقبا في منزل على طريق أولد واشنطن كروسينغ بنينغتون، في بلدة هوبويل بولاية نيوجيرسي.ويتعلق الأمر بصخرة معدنية يعتقد أنها سقطت من السماء واصطدمت بسقف المنزل.وعلقت شرطة بلدة هوبويل على الحادث بالقول إن الصخرة مستطيلة الشكل أضرت بالمبنى، وأضافت: "اخترقت السقف ثم اصطدمت بالأرضية الخشبية قبل أن تستقر. لم يصب أحد في الحادث".ويجرى حاليا تحقيق لتحديد نوع الصخرة ومعرفة ما إذا كانت بالفعل من الفضاء.وسيقوم العلماء بفحص الصخرة عن كثب، التي يبدو أن لها سطح خارجي متفحم وتبلغ أبعادها حوالي 10×15 سنتيمترا.