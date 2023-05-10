Advertisement

منوعات

واقعة غريبة.. "نيزك محتمل" يخترق منزلاً

Lebanon 24
10-05-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1065288-638193334843290998.JPG
Doc-P-1065288-638193334843290998.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط جسم غريب فوق سطح منزل في ولاية نيوجيرسي الأميركية، الأسبوع الماضي، مما أثار حديثا عن "نيزك محتمل".

وقالت وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية إن الجسم أحدث، ظهر الإثنين الماضي، ثقبا في منزل على طريق أولد واشنطن كروسينغ بنينغتون، في بلدة هوبويل بولاية نيوجيرسي.
Advertisement

ويتعلق الأمر بصخرة معدنية يعتقد أنها سقطت من السماء واصطدمت بسقف المنزل.

وعلقت شرطة بلدة هوبويل على الحادث بالقول إن الصخرة مستطيلة الشكل أضرت بالمبنى، وأضافت: "اخترقت السقف ثم اصطدمت بالأرضية الخشبية قبل أن تستقر. لم يصب أحد في الحادث".

ويجرى حاليا تحقيق لتحديد نوع الصخرة ومعرفة ما إذا كانت بالفعل من الفضاء.

وسيقوم العلماء بفحص الصخرة عن كثب، التي يبدو أن لها سطح خارجي متفحم وتبلغ أبعادها حوالي 10×15 سنتيمترا.

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:27 | 2023-05-10
11:28 | 2023-05-10
11:22 | 2023-05-10
11:00 | 2023-05-10
09:43 | 2023-05-10
08:08 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website