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شركة طيران تبتكر أسرّة للإيجار على متن طائراتها لمدة 4 ساعات!

Lebanon 24
10-05-2023 | 09:43
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قررت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية توفير حل فريد من نوعه لركابها، وذلك بالسماح لهم بـ"استئجار" سرير للنوم عليه خلال الرحلة.

فقد أعلنت "إير نيوزيلندا" أنها ستوفر لركابها على متن طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر" الثماني الجديدة، أسرّة للنوم لمدة 4 ساعات، ضمن كبائن من طابقين تتسع لـ6 أشخاص، تعرف بـ"سكاي نيست".
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وفقا للشركة، ستشمل كل "كابينة" وسادة وملاءات وبطانية، وسيتم تغيير هذه الأشياء بين المستخدمين المختلفين، لمدة 30 دقيقة بين الجلسات.

وأضافت: "ستضيء الأضواء برفق في نهاية كل جلسة، وسيوقظ الطاقم المسافرين النائمين بأدب".

وتتوفر  الخدمة لركاب الدرجة السياحية، الذين عادة يعانون بسبب المساحات الضيقة بين المقاعد، كما أن حجوزات الأسرّة ستكون متاحة فقط اعتبارا من أيلول 2024.

وحسب شركة الطيران، لن يُسمح للمسافرين إلا بحجز جلسة واحدة لكل رحلة لمدة 4 ساعات، ويمكن استخدام السرير من قبل فرد واحد من أسرة ما في الجلسة، أي أنه لا يمكن التناوب عليه بين أفرادها.

وستظهر المقصورات لأول مرة في رحلات الطيران الطويلة، بدءا من أوكلاند إلى نيويورك ومن أوكلاند إلى شيكاغو، التي تستغرق أكثر من 15 ساعة.

وستصل طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر" الثماني الجديدة التابعة للشركة، إلى البلاد عام 2024، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

واعتبرت كبيرة العملاء ومسؤولة المبيعات بشركة "إير نيوزيلندا" ليان غيراغتي، أن الخدمة الجديدة "مثال آخر على شركة الطيران التي تجاوزت حدود ما هو ممكن".

وفيما يتعلق بالسعر، قالت: "ما زلنا نعمل من خلال التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل عملية الحجز، ولا يزال يتعين علينا تحديد السعر. في هذه المرحلة نتطلع إلى حوالي 400 إلى 600 دولار نيوزيلندي (250 إلى 380 دولار أميركي) لمدة 4 ساعات من النوم".
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