عمره 7000 عام... شاهدوا بالفيديو آخر إكتشاف في قاع البحر الأبيض المتوسط!

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اكتشف علماء الآثار بقايا طريق عمره 7000 عام مخبأ تحت طبقات من الطين البحري قبالة الساحل الكرواتي الجنوبي.وتحقق هذا الاكتشاف المثير في موقع العصر الحجري الحديث الغارق في سولين، وقد يكون ربط ذات مرة مستوطنة Hvar الثقافية القديمة بجزيرة كوركولا المعزولة الآن.وتم اكتشاف الموقع القديم لسولين في عام 2021 من قبل عالم الآثار ماتي باريكا من جامعة زادار في كرواتيا بينما كان يحلل صور الأقمار الصناعية للمنطقة المائية حول كورتشولا.وبعد اكتشاف شيء يعتقد أنه قد يكون من صنع الإنسان في قاع المحيط، قام باريكا وزميلته بالتحقيق في الأمر.وعلى عمق 4 إلى 5 أمتار في Adriatic في البحر الأبيض المتوسط، وجدوا جدرانا حجرية ربما كانت ذات يوم جزءا من مستوطنة قديمة. وتم فصل اليابسة التي بنيت عليها عن الجزيرة الرئيسية بشريط ضيق من الأرض.وقال باريكا لرويترز: "من حسن الحظ أن هذه المنطقة، على عكس معظم أجزاء البحر الأبيض المتوسط، آمنة من الأمواج العاتية لأن العديد من الجزر تحمي الساحل. وساعد ذلك بالتأكيد في الحفاظ على الموقع من الدمار الطبيعي".وتمت حماية طريق ما قبل التاريخ المكتشف حديثا من الأمواج القوية لآلاف السنين بفضل هذه الجزر أيضا.وبعرض حوالي 4 أمتار، تم تشييد الطريق من ألواح حجرية مكدسة بعناية. اليوم هو مغطى بطبقة سميكة من الطين، كما قد تتوقع لهيكل تحت الماء.ويعتقد الباحثون أن ثقافة Hvar في العصر الحجري الحديث، التي سكنت في وقت ما شرق بحر Adriatic، شيدت مستوطنة سولين المغمورة الآن والممر القديم الذي يربط الجزر.ومن خلال تحليل الكربون المشع للخشب المحفوظ، تم تقدير التسوية بأكملها حتى ما يقرب من 4900 قبل الميلاد.وقالت جامعة زادار في بيان على "فيسبوك" حول أحدث اكتشاف لها: "سار الناس على هذا الطريق منذ ما يقرب من 7000 عام". (روسيا اليوم)