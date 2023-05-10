Advertisement

منوعات

طفلة تفارق الحياة... والسبب لعبة "الغميضة"

Lebanon 24
10-05-2023 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1065481-638193817799575364.jpg
Doc-P-1065481-638193817799575364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيبت فتاة برصاصة في رأسها جنوبي الولايات المتحدة على يد رجل "رأى ظلالا" على ممتلكاته، بينما كان أطفال يلعبون لعبة "الغميضة"، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال مكتب شرطة مقاطعة كالكاسيو في بيان الثلاثاء إن الوقائع وقعت الأحد في ستاركس، وهي بلدة في ولاية لويزيانا بالقرب من الحدود مع تكساس.
Advertisement

وعثر الشرطيون على فتاة تبلغ 14 عاما "تعاني من طلق ناري في مؤخر رأسها". وقد نُقلت إلى المستشفى بسبب "إصابات غير مميتة".

وقالت الشرطة إن المحققين علموا أنّ عددا من الشباب كانوا يلعبون "الغميضة في الحي ويختبئون في ممتلكات أحد الجيران".

وردا على سؤال من المحققين، أوضح ديفيد دويل أنه "بعد أن رأى الظلال خارج منزله، ذهب لإحضار سلاحه الناري" من داخل المنزل.

وقال مكتب قائد الشرطة إن الرجل البالغ 58 عاما "عاد إلى الخارج ولاحظ أشخاصا يركضون من ممتلكاته، وعند هذه النقطة بدأ في إطلاق النار في اتجاههم وأصاب الفتاة من دون علمه".

وقد أوقف الرجل ووُجهت إليه تهم عدة، بينها الاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة.

هذه الواقعة جزء من سلسلة حوادث عادية تحولت إلى مآس دامية في الولايات المتحدة.

في أبريل، قُتلت امرأة تبلغ 20 عاما في ولاية نيويورك بعد أن قادت سيارتها بطريق الخطأ إلى ممر منزل خاص.

في الشهر نفسه، في تكساس، فتح رجل النار على مشجعات "بوم بوم غيرلز"، بعد أن حاولت إحداهن فتح باب سيارته بعدما اعتقدت أنها سيارتها. كما أصيب مراهق أسود برصاصة تسببت له بجروح خطرة بعد دخوله إلى منزل من طريق الخطأ في ميسوري.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:26 | 2023-05-10
23:00 | 2023-05-10
16:00 | 2023-05-10
14:05 | 2023-05-10
12:27 | 2023-05-10
11:28 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website