Advertisement

منوعات

صحيفة تعتذر من الأمير هاري... ما القصة؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1065482-638193820180612398.jpg
Doc-P-1065482-638193820180612398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتذرت صحيفة شعبية بريطانية للأمير هاري عن سعيها للحصول على معلومات عنه بشكل غير قانوني، وذلك في مستهل نظر دعوى قضائية رفعها هاري ضد الدار المسؤولة عن نشر الصحيفة ومن المقرر أن يدلي فيها شخصيا بشهادته.
Advertisement

ويقاضي هاري (38 عاما) ونحو 100 من المشاهير، من بينهم ممثلون ونجوم رياضيون ومغنون وشخصيات تلفزيونية، مجموعة ميرور غروب نيوز بيبرز ويتهمونها بالوصول إلى معلومات خاصة عن طريق اختراق الهواتف والخداع ووسائل أخرى غير مشروعة في الفترة من 1991 إلى 2011.

ويقول المدعون إن السلوك غير القانوني داخل ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول حدث بمعرفة كاملة من كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين يقولون إنهم فشلوا في إيقافه وعملوا على التعتيم عليه.

وتنفي المجموعة هذه الاتهامات وتقول إن بعض الادعاءات قُدمت بعد وقت طويل جدا من حدوثها، وإنه لا يوجد دليل على أن هاري كان ضحية للاختراق، كما تنفي علم كبار المسؤولين بشأن أي أعمال غير قانونية.

إلا أن المجموعة، وفقا للوثائق المقدمة للمحكمة العليا في لندن، اعترفت في إحدى المرات بأنها تعاقدت مع محقق خاص لجمع معلومات عنه بشكل غير قانوني في ملهى ليلي عام 2004، قائلة إنها "تعتذر بشكل صريح وتقبل بأن (هاري) يحق له الحصول على تعويض مناسب".

ولم يكن هاري حاضرا في بداية الجلسة. ومن المقرر أن يدلي بشهادته حضوريا في أوائل يونيو ليكون أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يقوم بذلك منذ القرن التاسع عشر، حسب وسائل إعلام محلية.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:15 | 2023-05-11
02:49 | 2023-05-11
02:47 | 2023-05-11
01:27 | 2023-05-11
01:02 | 2023-05-11
00:27 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website