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منوعات
طفل يختفي لمدة يومين... هكذا تم العثور عليه
Lebanon 24
10-05-2023
|
23:26
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أعلنت السلطات عن العثور على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، وذلك بعد اختفائه لمدة يومين أثناء تخييمه مع أسرته في ولاية ميشيغان.
وكان الفتى نيمي اختفى الإثنين ظهراً عندما انفصل عن عائلته لجمع الحطب.
وبعد فقدان أثره، بدأت الشرطة تبحث عنه بمساعدة حوالي 150 شخص من أفراد البحث والإنقاذ وعلى بعد 40 ميلاً مربعاً من موقع المخيم.
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وكشفت الشرطة أنه تم العثور على نيمي تحت جذع شجرة بعد أن لجأ للاختباء، وقالت إنه استخدم أوراق الشجر للدفء وتناول الثلج النظيف للحصول على ما يحتاجه من الماء.
قال كولين غوتييه ، أحد رجال الإنقاذ الذين عثروا عليه ، لقناة TV6: "كان لدينا أربعة أو خمسة رجال ينظرون إلى أثار أقدام. سمعنا صوتًا من نوع ما ، بدا وكأنه صرخة لكن أحد الرجال قال إنه طائر. مشيت لمسافة 100 قدم على خطى الوحل وسمعت ذلك مرة أخرى ولكن هذه المرة كان واضحًا أنه صراخ ، بدا الأمر وكأنه شخص يصرخ".(العربية)
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