نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو

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في حادثة نادرة، عثر على نيزك "محتمل" بغرفة نوم منزل في نيوجيرسي بأميركا، بعدما أحدث ثقبًا في السقف وترك السكان في حالة من الحيرة، على الرغم من أنهم لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت.وقالت الشرطة في بلدة هوبويل إن الجسم المعدني الذي وقع في حادث يوم الاثنين يبدو وكأنه صخرة لامعة، بنحو 4 × 6 بوصات. وبدا أن الصخرة تحطمت في المنزل، واصطدمت بأرضية من الخشب الصلب، ثم "ارتدت" إلى السقف، حيث أحدثت حفرة أخرى قبل أن تسقط مرة أخرى على الأرض.وقالت سوزي كوب إن الجسم سقط عبر سطح غرفة نوم والدها نحو الساعة الواحدة بعد الظهر. وقالت كوب للإعلام المحلي: "لقد لمست القطعة وهي شبيهة بقطعة من الصخر المعدنية، وكانت دافئة".وعلقت شرطة بلدة هوبويل على الحادث بالقول إن الصخرة مستطيلة الشكل أضرت بالمبنى، وأضافت: "اخترقت السقف ثم اصطدمت بالأرضية الخشبية قبل أن تستقر. لم يصب أحد في الحادث".ويعمل الخبراء على التحقق من نوع الصخرة ومعرفة ما إذا كانت بالفعل من الفضاء.وسيقوم العلماء بفحص الصخرة عن كثب، التي يبدو أن لها سطحا خارجيا متفحما وتبلغ أبعادها نحو 10×15 سنتيمترا.وقال ديريك بيتس، كبير علماء الفلك في معهد "فرانكلين": "إنه يمكن أن يكون عمره من 4 إلى 5 مليارات سنة، وربما بقي منذ بداية النظام الشمسي".وعادة ما تحترق الصخور الفضائية (النيازك) الصغيرة وتتفكك عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، لكن الصخور الأكبر يمكن أن تصل إلى سطح كوكبنا.(العربية)