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بسبب هدية زفاف... مواطن يتعرض للسجن

Lebanon 24
11-05-2023 | 01:27
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قضت محكمة سعودية، بسجن مواطن لمدة 45 يوما بسبب نشره "قصيدة هجاء" هاجم فيها جده وأعمامه بزعم أنهم لم يقدموا لها المساعدة اللازمة لزواجه، وفقا لما ذكرت صحيفة "المرصد" المحلية.

وأوضح المحامي، أحمد الجهيمي، للصحيفة أن مواطنا سعوديا كان قد تقدم بدعوى قضائية ضد ابن أخيه لـ"نشره قصيدة هجاء"، هاجم فيها والد المشتكي وأشقائه بالإضافة إلى مهاجمته هو شخصيا.
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وأوضح المحامي أن المدعى عليه قد أقدم على نشر القصيدة بين أفراد قبيلته بغرض الإساءة إلى عائلته.

وعندما سأل القاضي المدعى عليه  عن سبب كتابته ونشره هذه القصيدة، أجاب: "عندما أقبلت على الزواج ساعدني الجميع (من أفراد القبيلة)، إلا أعمامي، فقد قابلوني بسواد الوجه ولم يقوموا بالواجب المطلوب منهم، لذلك نشرت هذه القصيدة حتى يعلم الناس مدى تقصيرهم".

وفي المقابل رد صاحب الشكوى: "لقد تعرض لنا بهذه الطريقة لأننا قدمنا له 80 ألف ريال (أكثر من 21 ألف دولار) هدية زواجه، وهو يرى أن هذه الهبة غير كافية، ولا تليق بمقامه، وأننا قصرنا معه".

وعندما تفحص القاضي القصيدة، وهي عبارة عن 24 بيتا، والتي قدمها المدعي ضد ابن أخيه، وجد بها "لمزا وهمزا" على المدعي ووالده وأشقائه، فحكم على كاتبها بالسجن شهرا ونصف.

ولم تكشف الصحيفة  عن اسم المدان أو أي تفاصيل أخرى بشأن قبيلته أو المنطقة التي حدثت بها تلك الواقعة.(الحرة) 
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