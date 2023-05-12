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رفضت الزواج منه فغرز سكيناً في رقبتها! (صور)

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:00
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أقدم شاب عراقي على محاولة قتل زميلته أمام باب جامعة البصرة، لأنها رفضت الزواج منه.

وقام المتهم الهارب ضياء عادل وهو من كربلاء بطعن الطالبة زينب كريم دعيم بواسطة سكين بالرقبة والضهر طعنات خطيرة.

وترقد الضحية الآن في المستشفى التعليمي بالمدينة بحالة حرجة جداً.

وقد أشعلت هذه الحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.
 
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المصدر: العربية
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