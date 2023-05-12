رفضت الزواج منه فغرز سكيناً في رقبتها! (صور)

أقدم شاب عراقي على محاولة قتل زميلته أمام باب جامعة البصرة، لأنها رفضت الزواج منه.



وقام المتهم الهارب ضياء عادل وهو من كربلاء بطعن الطالبة زينب كريم دعيم بواسطة سكين بالرقبة والضهر طعنات خطيرة.



وترقد الضحية الآن في المستشفى التعليمي بالمدينة بحالة حرجة جداً.



وقد أشعلت هذه الحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.

اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً في جامعة باب الزبير / البصرة قام المتهم الهارب ضياء عادل من اهالي كربلاء بطعن الطالبة زينب كريم دعيم بواسطة سكين بالرقبة والضهر طعنات خطيرة بسبب رفضها الزواج منه حالياً البنت في مستشفى التعليمي وحالتها حرجة جداً

ضريبة للي ترفض سايكو معتل نفسيًا… pic.twitter.com/WOgfPLwNZG — Iraqi Women Rights (@iwro_org) May 11, 2023 Advertisement