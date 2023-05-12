رفضت الزواج منه فغرز سكيناً في رقبتها! (صور)

اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً في جامعة باب الزبير / البصرة قام المتهم الهارب ضياء عادل من اهالي كربلاء بطعن الطالبة زينب كريم دعيم بواسطة سكين بالرقبة والضهر طعنات خطيرة بسبب رفضها الزواج منه حالياً البنت في مستشفى التعليمي وحالتها حرجة جداً
ضريبة للي ترفض سايكو معتل نفسيًا… pic.twitter.com/WOgfPLwNZG
— Iraqi Women Rights (@iwro_org) May 11, 2023
اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً في جامعة باب الزبير / البصرة قام المتهم الهارب ضياء عادل من اهالي كربلاء بطعن الطالبة زينب كريم دعيم بواسطة سكين بالرقبة والضهر طعنات خطيرة بسبب رفضها الزواج منه حالياً البنت في مستشفى التعليمي وحالتها حرجة جداً
ضريبة للي ترفض سايكو معتل نفسيًا… pic.twitter.com/WOgfPLwNZG