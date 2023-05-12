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منوعات
ما سرّ الحياة السعيدة؟
Lebanon 24
12-05-2023
|
08:00
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ما هو سر الحياة السعيدة والطويلة؟.. سؤال أجابت عنه الطبيبة الأميركية غلاديز مكغاري في كتاب لها أثار الجدل، يحمل عنوان "ستة أسرار لطبيبة عمرها 102 عاما، من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية".
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غلاديز مكغاري دعت في كتابها إلى "عدم تعذيب النفس من خلال التفكير المرهق"، مؤكدة أنها عاشت سعيدة وبصحة سليمة لأنها "خلّصت نفسها من الضغوط غير الضرورية".
كما لفتت إلى أن "الأشخاص الأسعد هم القادرون على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي".
عنوان الكتاب اللافت موضوع شغل بال الكثيرين، مما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول أقوالها ومحاولة اتباعها.
وتعليقا على الكتاب والنصائح الواردة فيه، قال استشاري الطب النفسي، أسامة النعيمي: "من السهل التحدث عندما تصل إلى نهاية مرحلتك، عن كيفية التخلص من الضغوط التي ترافق مصاعب الحياة، لكن الأمر يختلف عندما تكون في خضم هذه المصاعب، ففي الكتاب تحدثت مكغاري عن الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها خلال حياتها، والتي تمنت لو أنها تعاطت معها بطريقة مختلفة".
وأضاف: ""هناك أدوات تساعد في التخلص من الضغط، مثل وضع الهاتف على وضعية الصامت، ومحاولة فك الارتباط بيننا وبين أجهزتنا ووسائل التواصل الاجتماعي".
"يجب أيضا أن نتواصل مع أنفسنا أولا، ونرتب أولوياتنا، فهل من المهم مثلا أن أكون متواجدا على وسائل التواصل أم أن أتواصل مع نفسي ومع القريبين مني، وأعمل على تطوير الذات!".
وقال: "عند التعرض لضغوط، فهناك 3 مراحل أساسية يجب أن نمر بها بوعي، هي تهيئة أنفسنا قبل الضغط، وطريقة تعاملنا مع الضغط - وفي هذه المرحلة معظم الناس يعودون لنفس الأفكار السلبية القديمة التي اعتادوا عليها ومعرفة الدرس الذي تعلمناه بعد الضغط".
وتابع: ""في المرحلة الثالثة يجب أن تكون لديك القدرة على التكلم عن تجربتك، ونقل الدروس التي تعلمتها للآخرين".
وختم قائلا: "لتطبيق بعض النصائح التي جاء بها الكتاب، من المهم أن نتعامل مع التجاهل كجزء أساسي في حياتنا، وتطبيق التجرد لمعرفة ما هي الأشياء الضرورية فعلا بالنسبة لنا، وألا ننظر حتى نكبر في العمر حتى نتعلم الدروس، وإنما نحاول تعلمها والعيش بسعادة". (سكاي نيوز)
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