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منوعات
طفل صغير في العناية المركزة... تعرّض للدغة عقرب "اللحاء"
Lebanon 24
12-05-2023
|
09:46
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يتعافى طفل صغير يبلغ من العمر 18 شهرًا في وحدة العناية المركزة، بعد تعرضه للدغة من قبل عقرب من نوع عقارب "اللحاء" منذ قرابة أسبوع.
بدأ كل شيء بعدما لاحظت والدة الطفل سوني، أن ثمة خطب ما في إصبعه.
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وبعد لحظات بدأ الطفل بالبكاء والتقيؤ وبدت عليه حالة الاختناق.
وفي غرفة الطوارئ وخلال دقائق كشف الأطباء بأن السبب هو لدغة من عقرب من نوع "عقارب اللحاء". (سي ان ان)
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