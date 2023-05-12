Advertisement

منوعات

طفل صغير في العناية المركزة... تعرّض للدغة عقرب "اللحاء"

Lebanon 24
12-05-2023 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1066174-638195069358373335.jpg
Doc-P-1066174-638195069358373335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتعافى طفل صغير يبلغ من العمر 18 شهرًا في وحدة العناية المركزة، بعد تعرضه للدغة من قبل عقرب من نوع عقارب "اللحاء" منذ قرابة أسبوع.

بدأ كل شيء بعدما لاحظت والدة الطفل سوني، أن ثمة خطب ما في إصبعه.
Advertisement

وبعد لحظات بدأ الطفل بالبكاء والتقيؤ وبدت عليه حالة الاختناق.

وفي غرفة الطوارئ وخلال دقائق كشف الأطباء بأن السبب هو لدغة من عقرب من نوع "عقارب اللحاء". (سي ان ان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:17 | 2023-05-12
11:00 | 2023-05-12
08:00 | 2023-05-12
05:00 | 2023-05-12
05:00 | 2023-05-12
03:44 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website