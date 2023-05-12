راعية غنم تخطف الأنظار... ماذا فعلت؟

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خطفت شابة جزائرية الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديوهاتها من المنطقة الريفية التي تقطنها وهي مستمتعة برعي الأغنام.وتظهر الشابة المنحدرة من ولاية بجاية والمسماة تريزا بن صافية، في أحد المقاطع المتداولة، وهي تتحدث عن فخرها بأصولها والحياة التي تعيشها.وقالت تريزا، إن الكثيرين يحبون الظهور بشكل مبالغ فيه على المواقع، ولكنها تعلمت الظهور على طبيعتها، موجهة رسالة لجميع الفتيات أن لا يخجلن بما هن عليه وأن يخرجن للعالم بدون تصنع، لافتة أن رائدات مواقع التواصل أصبحن يتسابقن لإظهار المثالية بالتصنع.