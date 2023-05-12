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منوعات
راعية غنم تخطف الأنظار... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
12-05-2023
|
12:30
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خطفت شابة جزائرية الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفيديوهاتها من المنطقة الريفية التي تقطنها وهي مستمتعة برعي الأغنام.
وتظهر الشابة المنحدرة من ولاية بجاية والمسماة تريزا بن صافية، في أحد المقاطع المتداولة، وهي تتحدث عن فخرها بأصولها والحياة التي تعيشها.
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وقالت تريزا، إن الكثيرين يحبون الظهور بشكل مبالغ فيه على المواقع، ولكنها تعلمت الظهور على طبيعتها، موجهة رسالة لجميع الفتيات أن لا يخجلن بما هن عليه وأن يخرجن للعالم بدون تصنع، لافتة أن رائدات مواقع التواصل أصبحن يتسابقن لإظهار المثالية بالتصنع.
وأثنى نشطاء على الشابة الجزائرية ذات الأصول الأمازيغية، بالقول إنها مثال جميل ينبغي الاقتداء به من طرف فتيات اليوم، اللواتي يركضن خلف الأضواء البراقة وينفرن من البساطة، فيما رأى آخرون أنها تمشي بمنطق "خالف تعرف"، لافتين إلى أن منطقة الشريعة بالبليدة فيها نماذج مماثلة وبكثرة.
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