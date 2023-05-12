Advertisement

منوعات

المقاعد المناسبة في الطائرة... كيف نختارها؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1066214-638195121435759906.jpg
Doc-P-1066214-638195121435759906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختيار المقعد الأنسب خلال رحلة طيران، هو أمر محير للكثيرين، ولكن خبراء رحلات الطيران، مثل المضيفات، لديهم فكرة جيدة عن هذا الأمر.

هذا ما كشفته مضيفة الطيران الأسترالية روزي أواد، التي قضت 5 أعوام مع شركة "فيرجن أستراليا" للطيران.
Advertisement

وأشارت روزي في حديث مع مجلة "إسكيب"، إلى إنها دائما تقوم باختيار الصف الخامس، والمقعد الملاصق للنافذة، على طائرات بوينغ 737.

أما بالنسبة لأسباب اختيارها هذا المقعد، قالت روزي أن الأسباب كالتالي:

المنظر ممتاز من النافذة، حيث يمكنك رؤية جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة في الخارج.
هناك مساحة إضافية لتمديد القدمين.
لا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب في الصف الخامس.
الراكب في هذا الصف يستطيع وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسي المقابل، بسبب المساحة الإضافية.
يعتبر هذا الصف من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعا دون تأخير.
يعتبر من أوائل الصفوف التي يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات لهم.
وأكدت روزي أن اختيار المقعد المناسب على متن الطائرة، قد يكون عاملا مهما للاستمتاع بالرحلة، والتخفيف من إرهاق السفر.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:38 | 2023-05-12
14:00 | 2023-05-12
13:52 | 2023-05-12
12:30 | 2023-05-12
11:17 | 2023-05-12
11:00 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website