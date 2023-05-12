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الحملتحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.الثورتكون هادئاً جداً وتصحّح بعض الأوضاع المهنية، ولا تضغط على المحيطين، بل تكون متعاطفاً ومتفهماً لكل ما يحصل.الجوزاءقوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم.السرطانتتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.الأسدتقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.العذراءهدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.الميزانتجد حلولاً لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.العقربأُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، إنتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.القوسيبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.الجديتعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.الدلوتطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً، أنصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيداً.الحوتتتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوباً معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية. (السومرية)