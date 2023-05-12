الحمل
تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.
الثور
تكون هادئاً جداً وتصحّح بعض الأوضاع المهنية، ولا تضغط على المحيطين، بل تكون متعاطفاً ومتفهماً لكل ما يحصل.
الجوزاء
قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم.
السرطان
تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.
الأسد
تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.
العذراء
هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.
الميزان
تجد حلولاً لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.
العقرب
أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، إنتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.
القوس
يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.
الجدي
تعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.
الدلو
تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً، أنصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيداً.
الحوت
تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوباً معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية. (السومرية)