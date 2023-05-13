ابن الـ 12 سنة ينقذ نفسه وشقيقه من لص اقتحم منزلهما.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

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تمكن طفل أسترالي عمره 12 عامًا من إنقاذ نفسه من الخطف على يد لص اقتحم منزله، وقام بخطف شقيقه الأصغر منه، وبسبب شجاعته تمكن من إنقاذ نفسه وشقيقه من الحادث المروع.وعرضت قناة 7 news الأسترالية، لقطات رصدتها الكاميرات تظهر لحظات مقاومة الطفل الصغير لرجل ملثم بعد دقائق من اختطاف شقيقه واقتحام منزلهما.والتقطت الكاميرات الصور من منزل في شارع بادبوري، في منطقة ويتبيلت بغرب أستراليا، في حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم الجمعة الماضي، ويظهر رجل ملثم في الصورة يدخل من بوابة المنزل ثم يخرج مع "فابيانو" البالغ من العمر 12 عامًا حافي القدمين.والتقطت الكاميرات لحظة مروعة اختطف فيها صبي يبلغ من العمر 12 عامًا من منزله على يد رجل ملثم بعد دقائق من اختطاف شقيقه، ولكن عندما حاول اللص اصطحابه، دفعه الطفل فابيانو بعيدًا وركض إلى المنزل المجاور ليخبر صديق العائلة برايدن بيتكيثلي الذي يعيش في العقار المجاور لهما، بما حدث.وقال بيتكثلي لصحيفة ويست أستراليا: "كان فابيانو خائفًا ويرتجف". ثم أدرك الزوجان أن شقيق فابيانو البالغ من العمر 8 سنوات كان مفقودًا بعد أن تم اختطافه قبل لحظات.وأضاف بيتكثلي: "ركضت إلى الشارع لكن لم أستطع رؤية أي شخص".قفزت في السيارة وبحثت في جميع أنحاء المدينة حتى وصلت الشرطة إلى المنزل. ومن ثم انضمت الشرطة إلى عملية البحث بشكل محموم للبحث عن الصبي البالغ من العمر 8 سنوات، ومن ثم عثرت الشرطة على الصبي في منزل قريب وألقت القبض على الخاطف أنتوني.وقالت مفتشة شرطة ولاية غرب أستراليا، كاريني سانتورو، إن شجاعة الطفل فابيانو أدت إلى حل سريع للحادث المؤلم للغاية.وقال المفتش سانتورو: "كانت شجاعته في إخراج نفسه من هذه الورطة، والذهاب إلى شخص بالغ على الفور لإخباره بما حدث عملاً جيدًا حقًا".(تركيا الآن)