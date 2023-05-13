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حطمت الأرقام القياسية.. تعرفوا إلى صاحبة أكبر فم في العالم!

Lebanon 24
13-05-2023 | 01:00
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كشفت الأميركية سامانتا رامسديل، التي حطمت الأرقام القياسية لموسوعة غينيس بحجم فمها في حزيران 2021، عن تعرضها للتنمر المتواصل بسبب مظهرها.

وقالت سامانتا، التي واجهت التنمر منذ أن كانت في المدرسة، أنه كان يطلق عليها اسم "فتاة الضفدع" أو شبيهة "كلب البيتبول"، مضيفةً: "لم تتوقف التعليقات القاسية، ويقول لي الناس إنني قبيحة ومثيرة للاشمئزاز كل يوم".
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وقالت صاحبة أكبر فم انها "تعلمت أن تحب اختلافاتها التي تجعلها فريدة". وتابعت ساخرة: "يمكنني أكل الناس إذا كانوا لئيمين معي". (lbci)

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