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رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... سعرها خيالي! (صور)

Lebanon 24
13-05-2023 | 00:00
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استحوذ اللاعب كريستيانو رونالدو على ساعة فاخرة بقيمة 92 ألف جنيه إسترليني أي ما يقارب الـ115 ألف دولار من Jacob and Co بتصميم أخضر متوهج يضم 26 ماسة بيضاء، وذلك عند إطلاق مجموعة الشركة الجديدة.

وصوّر رونالدو أثناء تواجده في افتتاح متجر Jacob and Co في السعودية، كجزء من دوره كسفير للعلامة التجارية. (lbci)
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