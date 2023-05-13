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كتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض.. جريمة بشعة بحق طفل تتكشف تفاصيلها بعد 8 سنوات!

Lebanon 24
13-05-2023 | 00:22
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بعد 8 سنوات من الواقعة، كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات اختفاء طفل مصري عام 2015، ليتبين أنه قتل بعد استدراجه والتعدي عليه، فيما تم توقيف المتهم.
وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة مركز "فارسكور" بمحافظة دمياط "شمال مصر"، بلاغا من مقاول بالعثور على هيكل عظمى آدمي داخل ملابس، حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء، وفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية.
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ولعلم مركز الشرطة بتغيب طفل كان عمره 6 سنوات في عام 2015، استدعت "والدة المتغيب وشقيقها"، واللذان تعرفا على الملابس التي تم العثور عليها وقررا أنها خاصة بطفلهم.


وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، والذي اعتراف بقيامه بـ"استدراج المجني عليه والتعدي عليه بمكان العثور على الجثة"، حسب بيان الداخلية.
ولدى استغاثة الطفل المجني عليه قام المتهم بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالفرار وتخلص من السلاح المستخدم في الجريمة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد بدأت الواقعة بغياب الطفل قبل 8 سنوات، بعد خروجه للعب وشراء الحلوى في المنطقة المحيطة بمنزل أسرته.
 
وحاولت الأسرة لسنوات البحث عن الطفل بالشوارع وعبر منصات التواصل الاجتماعي لكن دون جدوى، وكان  المتهم يشارك والدي القتيل وأهل القرية البحث عن الطفل لإبعاد الشبهه عنه. (الحرة)
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