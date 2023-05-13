إشارات غامضة في الفضاء.. ما توصّل إليه العلماء قد يكشف عن مصدر

كانت الإشارات الراديوية الغامضة موضوعاً ساخناً في علم الفلك منذ أن ألمح اكتشافها إلى أن أهل الفضاء ربما يحاولون الاتصال بأهل الأرض.



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وتظهر ومضات الضوء الساطعة بشكل غريب، والتي تسجل في النطاق الراديوي للطيف الكهرومغناطيسي، بشكل موقت وعشوائي من الفضاء. وتُعرف باسم الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs)، وقد تم اكتشافها لأول مرة منذ 15 عاما فقط ولكن العلماء لم يعرفوا أبدا من أين نشأت.

حديثاً، حقق فريق دولي من الخبراء اختراقا يمكن أن يقدم أخيرا أدلة على المصدر. ويقولون إن أحد FRB المعروف باسم 20190520B ينشأ على الأرجح من نظام ثنائي على مشارف مجرة قزمة فقيرة بالمعادن على بعد حوالي 3 مليارات سنة ضوئية من الأرض.



ومن غير الواضح بالضبط ما هو المصدر، ما يثير احتمال أن تكون الحياة خارج كوكب الأرض مسؤولة، ولكن يبدو أنه قادم من "جسم مضغوط'' بجوار نجم ضخم له رياح نجمية قوية.



وقال العلماء المشاركون في الدراسة الجديدة إن الجسم يمكن أن يكون ثقبا أسود أو نجما نيوترونيا شديد الممغنطة، يُعرف باسم النجم المغناطيسي، على الرغم من أن أيا من النظريتين لا يناسب تماما "عند النظر في جميع البيانات". وتوصلوا إلى استنتاجهم بعد اكتشاف أن FRB غيرت إشاراتها مرتين بطريقة درامية أثناء تحليلها.

كما قال الخبراء إن التفسير الوحيد لذلك هو أن المجالات المغناطيسية المحيطة بها لا بد أن تكون قد انعكست بفعل قوة "مضطربة". كما يعتقدون أنه لإنتاج شيء ما "فوضوي مثل كرة من الصوف" يجب أن تكون الإشارة قد مرت عبر "الرياح النجمية الكثيفة والمتغيرة لنجم مرافق" قريبة نسبيا من مصدرها.

ويبدو أن بعض FRBs هي أحداث لمرة واحدة، ولهذا السبب كان يُعتقد أن الانفجار الكارثي مثل السوبرنوفا الشديد يمكن أن يكون تفسيرا محتملا لها. لكن أقل من 5% من المئات المرصودة شوهدت تتكرر، أحيانا على نمط منتظم.



وكان FRB 20190520B أول FRB نشط باستمرار تم اكتشافه على الإطلاق. وكان محور الدراسة الجديدة وقام بتحليله باحثون في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (NAOC) وجامعة وست فرجينيا باستخدام تلسكوب باركس في أستراليا وتلسكوب غرين بانك في الولايات المتحدة.



أيضاً، قال العلماء في ورقتهم إنهم اكتشفوا "مجالات مغناطيسية مضطربة تحيط بـ FRB المتكرر". وأضافوا أن "هذه الملاحظة تشير إلى أن نبضات انبعاث الموجات الراديوية قد تأتي من جسم مضغوط مصحوب برفيق ثنائي له رياح نجمية قوية".

هذا وزعم الباحثون أن نجما نيوترونيا أو ثقبا أسود قد يكون المصدر كما تم العثور عليهما سابقا في الأنظمة الثنائية مع نماذج لديها رياح نجمية هائلة. وأحد الأمثلة على ذلك هو SS433، المرتبط بسديم راديو شبيه بالمستعر الأعظم، W50.



مع ذلك، عند ملء جميع البيانات، قالوا إن أيا من النظريتين مناسب تماما، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.



وتم رصد FRBs - التي توصف بأنها "منارات موجزة وغامضة"، في أجزاء مختلفة وبعيدة من الكون، وكذلك في مجرتنا.





وعندما تنتقل موجات الراديو عبر الفضاء، يمكن لأي غاز أو بلازما بين النجوم على طول الطريق تشويه أو تشتيت خصائص الموجة ومسارها. كما يمكن أن تعطي درجة تشتت الموجة الراديوية أدلة على كمية الغاز التي مرت عبرها، وربما المسافة التي قطعتها من مصدرها.





وتندلع معظم الانفجارات مرة واحدة فقط ثم لا تُرى مرة أخرى، ما يجعل من المستحيل التنبؤ بها، وفقا لعلماء الفلك.



ويُظهر بعضها نشاطا متكررا، ولكن حتى وقت قريب وجد أنه عشوائي تماما. وقد يعني وجود تسلسل منتظم في نشاط الرشقات أن الدفقات القوية مرتبطة بظاهرة كونية واسعة النطاق.

كما يمكن أن تشمل هذه الحركة المدارية لنجم ضخم أو نجم نيوتروني في نظام ثنائي أو ثقب أسود.