ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في العراق.. والظب يشرح

شهدت محافظة ذي قار العراقية، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات، وفق ما ذكرت قناة "السومرية".



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وأضاف المصدر: "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو وصورا للطفل، معربين عن استغرابهم من هذه الحالة، ومتسائلين عن السبب. ونقلت "السومرية عن مصدر بصحة ذي قار قوله: "لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار".وأضاف المصدر: "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو وصورا للطفل، معربين عن استغرابهم من هذه الحالة، ومتسائلين عن السبب.