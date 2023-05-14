تمساحٌ يباغت امرأة بهجومٍ قاتل.. تفاصيل مروّعة لحادثةٍ دموية!

كادت امرأة تفقد حياتها بعد تعرضها لهجوم تمساح يبلغ طوله حوالى 5 أمتار في حديقة للزواحف بأستراليا.



ووفقاً للتقارير، فإن المرأة التي تعرضت للهجوم تبلغ من العمر 34 عاماً، وهي تعمل في الحديقة، وكانت تضع الغذاء للتمساح قبل أن يباغتها وينقضّ عليها.

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وقال المتفرجون الذين تواجدوا لحظة الحادثة أن المرأة كانت محظوظة لقدرتها على الهروب. أما من جهته، فقال سائحٌ في الحديقة إنه سمع موظفين يتحدثون عن الهجوم وقالوا: "على ما يبدو كان هناك الكثير من الدماء".



وأكد أحد المسؤولين في المنطقة إصابة العاملة بعد أن عضها تمساح في ذراعها"، مضيفاً: "نظراً لخصوصية المريض، لا يمكننا تقديم أي تفاصيل أخرى حول الإصابة".



ويوجد في هذه الحديقة أكبر تماسيح المياه المالحة في أستراليا وتضم أكبر عرض للزواحف الأسترالية في العالم، ويتاح فيها للزوار فرصة السباحة مع التماسيح وإطعامهم.