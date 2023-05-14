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حفروا نفقا سريا تحت فندق.. عملية احتيال غريبة في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:00
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ألقت السلطات في كوريا الجنوبية القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص، أمضت شهرا كاملا بحفر نفق سري تحت أحد الفنادق بغرض الوصول إلى الهدف وهو أنبوب نفط.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن اعتقال ثمانية مجرمين كانوا قد استأجروا فندقا كاملا بمقاطعة تشونغتشونغ، وقضوا شهرا كاملا في حفر نفق سري تحت الأرض إلى خط أنابيب نفط قريب.
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ويُعتقد أن الخطة قد تم التخطيط لها من قبل موظف سابق في شركة "Daehan Oil Pipeline Corporation" الكورية التي تديرها الدولة والذي تم فصله سابقا لمحاولته سرقة النفط من خط أنابيب آخر.
واستأجرت العصابة فندقا بالقرب من هدفها بحجة رغبتها في شرائه، وأمضى أفرادها معظم يومهم في الحفر باستخدام أدوات بدائية لتجنب جذب الانتباه بأصوات صاخبة.

وفي غضون شهر تقريبا، تمكن المجرمون الثمانية من حفر حوالي 10 أمتار، وكانوا على مسافة 30 سم من خط أنابيب النفط، ولكن بمجرد أن بدأوا يفرحون، تم اقتحام الفندق واعتقال كل من بداخله.

وبلغ طول النفق 9 أمتار و 78 سم وعرضه 81 سم.

واعترف المشتبه بهم خلال تحقيق الشرطة بأنهم خططوا لبيع النفط في محطتين للوقود.
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