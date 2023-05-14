فتح ثلاجة المطعم.. وما وجده لم يكن في الحسبان

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عثر موظف على زميلته ميتة، بالثلاجة في مطعم أربيز في لويزيانا بالولايات المتحدة الأميركية، وقالت الشرطة، الجمعة، إن المعنيين يحققون بالأمر.وفي حين استغربت الشرطة الحادثة، وأفادت تقارير أنها نادرة، إلا أن السجلات تكشف حصول العديد منها، ما يستدعي التنبيه إلى إرشادات السلامة.وحسب موقع أن بي سي، عثر على جثة المرأة، وهي موظفة في مطعم في نيو أيبيريا، بعد وقت قصير من الساعة 6 مساء، حسب ما قالت الشرطة في المنطقة ببيان الخميس.ولم تشتبه شرطة المنطقة بدوافع جرمية خلف الحادثة، مشيرة إلى أن المسألة "ما زالت قيد التحقيق، ولا يشتبه في وقوع جريمة بالوقت الحالي".وقالت الشرطة لموقع News 15 أن "أحد الموظفين موظف اكتشف وجود جثة المرأة داخل الثلاجة"، واستغربت حادث الوفاة.وأوضحت الشرطة أن "مثل هذا الوضع غير معتاد، لذلك نتخذ احتياطات إضافية أثناء التحقيق".وذكر موقع انتربرونور أن الوفيات العرضية في الثلاجات غير شائعة، إلا أن حصولها لا يعرف على نطاق واسع.ونقل الموقع عن تقرير مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل: بشأن الإصابات والأمراض والوفيات أنه خلال العام 2021 توفي 43 عاملا أميركيا بسبب تعرضهم "لدرجات حرارة متطرفة".وفي نوفمبر من عام 2022، نقلت صحيفة نيويورك تايمز وفاة رجل يبلغ من العمر 33 عاما علق داخل الثلاجة في مخبز في بروكلين.لذلك تنقل شركة بوش للتبريد بعض النصائح لاتباع احتياطات السلامة في غرفة تجميد.تجنب "برك المياه" وتراكم ذوبان الثلجيجب الحفاظ على الأرض جافة وتجنب ذوبان الثلج في البراد، لمنع انزلاقات الموظفين في داخله.لصق إرشادات السلامة على الأبوابلصق إرشادات السلامة والأمان على أبواب الثلاجات والتأكد منها بانتظام. ويمكن للموظفين أيضا التعاون لدى الدخول إلى الثلاجة لتوخي الحذر.النظافةيؤدي التنظيف المنتظم لأنظمة التبريد إلى تقليل مخاطر العفن أو تراكم الفطريات."لا للحمولة الزائدة على الأرفف"الأمر لا يتوقف عند أن الثلاجة المعبأة بشكل زائد تصبح أقل كفاءة فحسب، بل إن الأرفف المثقلة بالحمل يمكن أن تنهار بسبب الوزن الزائد. ويمكن أن تسقط على الموظفين خلال عملهم الأمر الذي يزيد من المخاطر.سترات وقبعات وقفازاتيمكن وضع ملابس للطقس البارد بالقرب من وحدة الممر المؤدي إلى الثلاجة. فارتداء هذه الملابس والتجهيزات يقلل من مخاطر حدوث مشاكل في الدورة الدموية لموظفين وسيكونون أكثر راحة أثناء العمل.