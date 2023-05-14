حافلات من دون سائق... اليكم التفاصيل

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سيُوضع في المملكة المتحدة أول خط للحافلات ذاتية القيادة في الخدمة الأسبوع المقبل في أدنبره، رغم أنّ السائقين سيكونون موجودين داخل هذه المركبات لاستلام القيادة في حالات الطوارئ.وقال بيتر ستيفنس مدير الشؤون العامة في شركة "ستيج كوتش" خلال عرض أقيم أمس الخميس قرب أدنبره، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تكنولوجيا القيادة الذاتية الموجودة في الحافلة اختُبرت في الماضي، لكنها المرة الأولى التي تُستخدم على خط للحافلات".وهذا الخط الممتد على حوالي 22 كيلومترا غرب العاصمة الأسكتلندية، سيستضيف ما يقرب من 10 آلاف راكب أسبوعيا.وفي الحافلات الخمس الموضوعة في الخدمة، والتي سيُسمح لها بالتنقل بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، سيكون السائق موجودا مع ذلك للتأكد من انتظام الوضع، بموجب القانون البريطاني الذي لا يتيح حاليا تسيير مركبات بصورة مستقلة تماما على الطرق العامة.كما سيكون موظف آخر على متن المركبة للتأكد من حيازة الركاب تذاكر النقل والرد على أسئلتهم.وسيتيح نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي رصد المركبات الأخرى الموجودة على الطريق لتفادي حوادث الاصطدام، في حين ستمسح كاميرات وجهاز رادار الطريق لتجنب المشاة.ووفق بيتر ستيفنس، ستكون هذه الخدمة أكثر أمانا وفعالية، وستتيح توفير الوقود بنسبة تصل إلى 20%.وأوضح أن نظام المركبة قادر على "الاستجابة بسرعة أكبر مقارنة مع التفاعل البشري" عند الحاجة، مشيرا إلى أن هذه الحافلات ستوفر مع الوقت مزيدا من البيانات "لتحسين وقت التنقل باستقلالية".وفي 2021، وُضعت حافلة كهربائية من دون سائق في الخدمة في مدينة ملقة الإسبانية، في مشروع وُصف بأنه سابقة أوروبية.وأجريت تجارب مشابهة في كوريا الجنوبية في العام نفسه، وفي سنغافورة مطلع 2023.(الجزيرة)