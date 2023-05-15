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ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!

Lebanon 24
15-05-2023 | 08:00
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استحوذ الملياردير الأميركي وعملاق تكنولوجيا السيارات أوستن راسل، البالغ من العمر 28 عامًا، على 82 في المئة من أسهم شركة "فوربس (Forbes Global Media Holdings)"، في صفقة بلغت قيمتها 800 مليون دولار.
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وراسل هو الرئيس التنفيذي لشركة .Luminar Technologies Inc، التي توفر تقنية قيادة لصناعة السيارات. 
 
وسجلت الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية 2.1 مليار دولار، مبيعات بقيمة 40.7 مليون دولار العام الماضي.

وتخطط فوربس لتعيين مجلس إدارة جديد يتكون من خبراء الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي الأميركيين. (RT)
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