Advertisement

منوعات

هزات غامضة تحيّر العلماء في دولة أوروبية.. ماذا تبيّن بشأن مصدرها؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1067240-638197716726638884.jpg
Doc-P-1067240-638197716726638884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيّرت سلسلة من الهزات الأرضية الطفيفة، التي جرى تسجيلها في جزيرة بورنهولم الدنماركية الواقعة في بحر البلطيق العلماء، الذين يقولون الآن إنها ناجمة عن "موجات ضغط صوتي من مصدر غير معروف".
في البداية كان يعتقد أن الهزات الأرضية نتجت عن الزلازل. بعد ذلك، افترض علماء الزلازل أنها نشأت من انفجارات خاضعة للسيطرة في بولندا، على بعد أكثر من 140 كيلومترا إلى الجنوب.
Advertisement
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند، وهي هيئة رسمية تراقب ما تحت الأرض، إلى أن الهزات الأرضية "لم تكن ناتجة عن الزلازل، لكن نتجت عن موجات ضغط من حدث في الغلاف الجوي". غير أنها جاءت من "مصدر غير معروف".
أضافت الهيئة المعروفة باسم "جيوس" في بيان اليوم، أنه "يمكن لخبراء الزلازل القول إنه من غير المحتمل أن تكون الهزات قد نشأت عن انفجار خاضع للسيطرة في بولندا، والذي تم تنفيذه قبل وقت قصير من التقارير الأولى عن الهزات الأرضية في بورنهولم".
وكانت قد أفادت "جيوس" يوم السبت، بأنها تلقت أكثر من 60 إخبارية من مواطنين في بورنهولم بأن "الهزات الشبيهة بالزلزال"، التي وصفت بأنها قعقعة عميقة ورجفة وضغط متغير في الأذن، تم الإبلاغ عنها في فترة ما بعد الظهر في بورنهولم.
لم يصب أحد بأذى من الظاهرة. وقالت الشرطة إن أفراد الجمهور اتصلوا بها أيضا للإبلاغ عن الهزة في الجزء الشرقي من الجزيرة. وذكرت وسائل إعلام دنماركية أن الهزات الأرضية أحدثت شرخا في جدار أحد المنازل.
قالت "جيوس" إنه تم قياس الهزات الزلزالية بقوة 2.3 على مقياس ريختر.
وذكرت "جيوس"، وهي مؤسسة بحثية واستشارية مستقلة داخل وزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، إن لديها اثنين من أجهزة قياس الزلازل في بورنهولم والتي تجمع البيانات على مدار الساعة.
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:41 | 2023-05-15
11:00 | 2023-05-15
08:00 | 2023-05-15
05:00 | 2023-05-15
02:00 | 2023-05-15
00:28 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website