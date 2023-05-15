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أكبر كلب معمّر على وجه الأرض يحتفل بعيد ميلاده.. كم بلغ سنّه؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 11:41
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إحتفل أكبر كلب سناً في العالم بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، بينما يعيش وسط عائلة تعتني به بمنطقة ريفية في البرتغال، حسبما قالت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.


وأقامت العائلة التي تربي الكلب "بوبي"، احتفالا بمناسبة ميلاده، السبت، في منزلها بمنطقة كونكيروس جنوبي البلد الأوروبي.
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وقال ليونيل كوستا، مربّي الكلب، إن العائلة دعت أكثر من مئة شخص لحضور عيد ميلاد الكلب والاحتفال بـ"عمره الطويل".


وأضاف أن "بوبي" يحظى باهتمام كبير، منذ أدرجته "غينيس" في قائمة الأرقام القياسية باعتباره أكبر كلب معمر على وجه الأرض.


وتحدث كوستا عن قدوم سياح وصحفيين كثر إلى البلدة البرتغالية، من أجل التقاط صورة مع الكلب الذي صار بمثابة نجم في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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